Gaza City è un cumulo di macerie | il video della devastazione dopo l’ultima notte di raid israeliani

25 set 2025

I palestinesi piangono sui corpi avvolti in teli e cercano tra le macerie quel che rimane degli effetti personali dopo l’ennesimo bombardamento a Gaza City. Le forze israeliane hanno ucciso almeno 15 persone il 24 settembre mentre distruggevano obiettivi come case e tende, secondo il portavoce della difesa civile di Gaza. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

