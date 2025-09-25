Gaza Cgil di nuovo in piazza | Garanzie per la sicurezza dalla Global Sumud Flotilla
BROINDISI - La Cgil di Brindisi annuncia per venerdì 26 settembre 2025, dalle ore 10 alle ore 12, un presidio in piazza Santa Teresa per denunciare l’ennesimo attacco subito dalla Global Sumud Flotilla in acque internazionali. L’imbarcazione, carica di aiuti umanitari destinati alla popolazione. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
In questa notizia si parla di: gaza - cgil
"No alla soluzione finale contro il popolo palestinese", fiaccolata per Gaza e sciopero: la Cgil si mobilita
"Fermiamo il massacro di Gaza": sciopero Cgil e corteo da piazza del Luogo Pio. Usb: "Pronti a bloccare tutto"
L’ambasciatore israeliano va al concerto, la Cgil dell’Auditorium di Roma protesta: “Pensiero al genocidio di Gaza”
“Occhi su Gaza”, il 29 settembre in contemporanea in tutti i luoghi di lavoro del mondo della Conoscenza, assemblea nazionale delle lavoratrici e dei lavoratori di scuola, università, ricerca e AFAM, promossa dalla FLC CGIL Collegamenti in diretta con gl - facebook.com Vai su Facebook
MOBILITAZIONE NAZIONALE CGIL PER GAZA VENERDI' 19 SETTEMBRE 4 ORE DI SCIOPERO DI TUTTI I SETTORI PRIVATI (esclusi i settori sottoposti alla legge 146/90) A MODENA MANIFESTAZIONE DAVANTI ALLA PREFETTURA ALLE ORE 15 - X Vai su X
Nuovo sciopero generale per Gaza. Cgil e Usb sulle barricate. Salvini: “Irresponsabili. Non lo permetterò” - Gli attacchi alla Flotilla e la possibilità che la spedizione umanitaria venga bloccata spingono i sindacati verso nuove iniziative di protesta ... Lo riporta quotidiano.net
Il movimento per Gaza accelera e va in piazza senza le sigle storiche, mentre nuovi gruppi emergono come protagonisti delle proteste - Il movimento per Gaza accelera e va in piazza senza le sigle storiche, mentre nuovi gruppi emergono come protagonisti delle proteste ... linkiesta.it scrive