Gaza Abu Mazen apre al dialogo con Israele | Pronti a governare la Palestina Hamas consegni le armi

Arriva da Abu Mazen a New York un'importante apertura al dialogo per il conflitto in corso a Gaza. Il presidente dell'autorità nazionale palestinese lancia un messaggio distensivo all'Occidente, si dice pronto a governare la Palestina e invita Hamas a consegnare le armi, condannando ciò che accadde il 7 ottobre di due anni fa con l'uccisione di civili e il sequestro di centinaia di israeliani. Le parole di Abu Mazen: "No ad Hamas". "Gaza è parte integrante dello Stato palestinese e siamo pronti ad assumerci la piena responsabilità di governarla. Hamas e le altre fazioni devono consegnare le armi all'Autorita' Nazionale Palestinese: non vogliamo uno Stato armato", ha detto Abu Mazen all'Onu, aggiungendo che, "Hamas non dovrebbe avere alcun ruolo in un futuro governo palestinese"

Abu Mazen: Chiediamo un cessate il fuoco immediato a Gaza. Hamas consegni armi ad Anp – Il video

Gaza e Cisgiordania al centro della telefonata tra Papa Leone XIV e Abu Mazen: «Proteggere i civili e rispettare il diritto umanitario»

Leone XIV a colloquio con Abu Mazen: «L’urgenza è permettere l’ingresso di aiuti a Gaza»

Assemblea Onu, Abu Mazen: "Da due anni i palestinesi a Gaza vivono un genocidio" - Il leader dell'Anp, che è intervenuto in videocollegamento dopo che l'amministrazione Trump gli ha negato il visto, ha aggiunto che il conflitto nella Striscia "sarà ricordato come uno dei capitoli pi ... Si legge su tg24.sky.it

Abu Mazen all’Onu: “Da due anni genocidio di palestinesi, è uno dei capitoli più orribili della storia”. L’Idf parla di 700mila persone “fuggite” da Gaza City ... - La guerra di Israele a Gaza “sarà ricordato come uno dei capitoli più orribili del XX e del XXI secolo”: lo ha detto il leader dell’Autorità nazionale palestinese Abu Mazen, in videocollegamento ... Scrive ilfattoquotidiano.it