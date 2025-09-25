Gaza Abu Mazen all’Onu | Pronti a governare la Palestina Hamas consegni le armi 7 ottobre non rappresenta il nostro popolo

“Quello che Israele sta perpetrando non è una semplice aggressione, è un crimine di guerra e un crimine contro l’umanità, documentato e monitorato, e sarà registrato nei libri di storia e nelle pagine della coscienza internazionale come uno dei capitoli più orribili della tragedia umanitaria del XX e XXI secolo”. Lo ha detto il presidente dell’Autorità Nazionale Palestinese Mahmoud Abbas intervenendo all’Assemblea generale delle Nazioni Unite. “In questi due anni il nostro popolo nella Striscia di Gaza ha dovuto affrontare una guerra di genocidio, distruzione, fame e sfollamento”, ha detto Abbas in collegamento video. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

