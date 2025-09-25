Gaza Abu Mazen all’Onu | Pronti a governare la Palestina Hamas consegni le armi 7 ottobre non rappresenta il nostro popolo
“Quello che Israele sta perpetrando non è una semplice aggressione, è un crimine di guerra e un crimine contro l’umanità, documentato e monitorato, e sarà registrato nei libri di storia e nelle pagine della coscienza internazionale come uno dei capitoli più orribili della tragedia umanitaria del XX e XXI secolo”. Lo ha detto il presidente dell’Autorità Nazionale Palestinese Mahmoud Abbas intervenendo all’Assemblea generale delle Nazioni Unite. “In questi due anni il nostro popolo nella Striscia di Gaza ha dovuto affrontare una guerra di genocidio, distruzione, fame e sfollamento”, ha detto Abbas in collegamento video. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: gaza - mazen
Abu Mazen: Chiediamo un cessate il fuoco immediato a Gaza. Hamas consegni armi ad Anp – Il video
Gaza e Cisgiordania al centro della telefonata tra Papa Leone XIV e Abu Mazen: «Proteggere i civili e rispettare il diritto umanitario»
Leone XIV a colloquio con Abu Mazen: «L’urgenza è permettere l’ingresso di aiuti a Gaza»
#Tg2000 - #Hamas a #Trump: garantisca una #tregua a #Gaza. #AbuMazen fuori da assemblea #Onu #22settembre #Tv2000 #MedioOriente #StrisciadiGaza #Palestina #Israele #Netanyahu - facebook.com Vai su Facebook
#Tg2000 - #Hamas a #Trump: garantisca una #tregua a #Gaza. #AbuMazen fuori da assemblea #Onu #22settembre #Tv2000 #MedioOriente #StrisciadiGaza #Palestina #Israele #Netanyahu @tg2000it - X Vai su X
Abu Mazen (Anp): A Gaza in atto da due anni un genocidio - “Vi parlo oggi, dopo quasi due anni in cui il nostro popolo palestinese nella Striscia di Gaza ha dovuto affrontare una guerra di genocidio, distruzione, fame e sfollamento, condotta dalle forze di oc ... Da ilgiornale.it
Abu Mazen, all’Onu il leader dell’Anp tra condanna del “genocidio” a Gaza e aperture: “Pronti a governare, Hamas consegni armi” - Al Palazzo di Vetro non c’era, causa “ban” imposto da Donald Trump al suo ingresso negli Stati Uniti, ma le sue parole nell’80esima Assemblea generale dell’Onu hanno risuonato forte e chiaro. Scrive msn.com