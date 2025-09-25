A Gaza proseguono le operazioni militari di Israele mentre è atteso per oggi, 25 settembre, l’intervento in video-messaggio di Abu Mazen all’Assemblea generale dell’Onu. In Italia prosegue il dibattito politico sulla missione della Global Sumud Flotilla dopo gli attacchi denunciati dagli attivisti. Crosetto riferisce in Parlamento: “Nessuno può garantire sicurezza fuori da acque internazionali”. Le notizie da Medio Oriente del 25 settembre Tutti gli aggiornamenti da Gaza e sul conflitto tra Israele e Hamas Inizio diretta: 250925 07:00 Fine diretta: 250925 23:30 13:04 250925 Attivisti Flotilla: "Israele potrebbe attaccare in prossime 48 ore" Gli attivisti della Global Sumud Flotilla hanno convocato una conferenza stampa mondiale di emergenza per “allertare la comunità internazionale su informazioni di intelligence attendibili che indicano che Israele probabilmente intensificherà gli attacchi violenti contro la missione nelle prossime 48 ore, potenzialmente utilizzando armi che potrebbero affondare le navi, ferire o uccidere i partecipanti”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Gaza, 15 morti in raid Idf. Attivisti Flotilla: “Israele potrebbe attaccare nelle prossime 48 ore” – La diretta