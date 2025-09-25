A Gaza proseguono le operazioni militari di Israele mentre è atteso per oggi, 25 settembre, l’intervento in video-messaggio di Abu Mazen all’Assemblea generale dell’Onu. In Italia prosegue il dibattito politico sulla missione della Global Sumud Flotilla dopo gli attacchi denunciati dagli attivisti. Crosetto riferisce in Parlamento: “Nessuno può garantire sicurezza fuori da acque internazionali”. Le notizie da Medio Oriente del 25 settembre Tutti gli aggiornamenti da Gaza e sul conflitto tra Israele e Hamas Inizio diretta: 250925 07:00 Fine diretta: 250925 23:30 12:27 250925 In Spagna sindacati annunciano sciopero per Gaza il 15 ottobre I principali sindacati spagnoli, Ccoo e Ugt, convocheranno mobilitazioni in tutti i luoghi di lavoro il 15 ottobre “per chiedere la fine del massacro, del genocidio che si sta compiendo a Gaza”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Gaza, 15 morti in raid Idf. All’Onu oggi l’intervento di Abu Mazen – La diretta