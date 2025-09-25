Garlasco nuovi dettagli riportano alla pista satanica L' impronta della mano rimescola tutte le carte
La serie di errori investigativi: "Corpo di Chiara girato e tracce dei polpastrelli del killer cancellate". 🔗 Leggi su Affaritaliani.it
Chi l’ha visto? di cosa si è parlato ieri sera: nuovi risvolti sul caso Garlasco
Nuovi dubbi sull’omicidio di Garlasco: un cuscino spostato riapre il caso
Garlasco, è di Chiara Poggi il sangue su tappetino e scale: nessuna traccia maschile sui nuovi reperti analizzati
Domani, a #LoStatoDelleCose, clamorose novità sul caso Garlasco: le indagini su Sempio con un documento che apre nuovi interrogativi, e poi la pista della Bozzola con un intervista esclusiva all'ex rettore del Santuario: Don Gregorio Vitali. Lunedì, #Rai3, 21 - facebook.com Vai su Facebook
#ignotox Caso Garlasco, nuova BPA da 300 pagine potrebbe cambiare la dinamica del delitto: il precedente documento conteneva 19 pagine - X Vai su X
Garlasco in TV, ore decisive: il testimone arrestato e l’intervista più attesa. Cosa succede - Stasera Massimo Giletti torna al timone della nuova edizione de Lo Stato delle Cose e intervisterà don Gregorio Vitali, ex rettore del santuario della Bozzola ... libero.it scrive
Delitto Garlasco, Giletti denuncia: «Grave non aver acquisito i tabulati del fratello di Chiara» - Nel suo programma, Giletti torna sul delitto di Garlasco, affrontando versioni contrastanti e nuovi dettagli che alimentano polemiche e dubbi ancora irrisolti dopo anni di processi. Si legge su notizie.it