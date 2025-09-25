– Le nuove indagini sul delitto di Garlasco tornano a far discutere e ad alimentare un dibattito che, a distanza di quasi vent’anni, continua a coinvolgere l’opinione pubblica. Questa volta al centro c’è la BPA, l’analisi delle macchie di sangue, uno strumento che potrebbe rivelarsi decisivo per chiarire alcuni aspetti rimasti oscuri. A spiegare la portata di questa tecnica è stato l’ex poliziotto e criminologo Armano Palmegiani in un’intervista concessa al settimanale Giallo. . 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Garlasco, le tracce sul luogo del delitto: cosa si é scoperto