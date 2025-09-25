Garlando in vista di Milan Napoli | Conte ha una strategia gesuita imparata alla Juve Il Milan è diventato divertente devo chiedere scusa ad Allegri lui è cambiato molto in una cosa
Garlando in vista di Milan Napoli: le dichiarazioni del giornalista in vista del prossimo match di campionato. Luigi Garlando, giornalista de “La Gazzetta dello Sport”, è intervenuto su Radio CRC, nella trasmissione “A Pranzo con Chiariello”, offrendo un’analisi approfondita sulla Serie A, sul Napoli e sulle dinamiche tattiche degli allenatori più in vista. Dalle parole di Antonio Conte alle prospettive dello Scudetto, passando per una critica a José Mourinho, Garlando ha offerto spunti interessanti e una visione personale, non senza autoironia. Conte e la “strategia gesuita”: il Napoli sotto pressione Scudetto. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
In questa notizia si parla di: garlando - vista
Napoli, Atalanta e Milan: intreccio Brescianini-Musah. Le news di calciomercato - Atalanta, Napoli e Milan continuano a trattare per una serie di operazioni a centrocampo tutte legate tra loro. Segnala sport.sky.it
La vendetta del Milan sul Napoli: “Promesso un posto da titolare” - Il francese è una richiesta esplicita del tecnico livornese e nelle ultime ore il Milan sta ... Riporta calciomercato.it