Garlando in vista di Milan Napoli: le dichiarazioni del giornalista in vista del prossimo match di campionato. Luigi Garlando, giornalista de “La Gazzetta dello Sport”, è intervenuto su Radio CRC, nella trasmissione “A Pranzo con Chiariello”, offrendo un’analisi approfondita sulla Serie A, sul Napoli e sulle dinamiche tattiche degli allenatori più in vista. Dalle parole di Antonio Conte alle prospettive dello Scudetto, passando per una critica a José Mourinho, Garlando ha offerto spunti interessanti e una visione personale, non senza autoironia. Conte e la “strategia gesuita”: il Napoli sotto pressione Scudetto. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Garlando in vista di Milan Napoli: «Conte ha una strategia gesuita imparata alla Juve. Il Milan è diventato divertente, devo chiedere scusa ad Allegri, lui è cambiato molto in una cosa»