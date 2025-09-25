Gargiulo scusate il ritardo | dal tennis al Mondiale che ha rischiato di saltare
Il centrale pugliese ha iniziato a giocare solo a 15 anni. La distorsione alla caviglia alla vigilia della partenza e il posto di titolare nelle ultime gare. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
In questa notizia si parla di: gargiulo - scusate
Scusate ma il bollettino zero ( Brescia), ha un ' unica fase di nomina ? Chiedo perché colleghi non presenti sul bollettino, hanno ricevuto la mail o conferma su [app.io.](https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fapp.io%2F%3Ffbclid%3DIwZXh0bgNhZW - facebook.com Vai su Facebook
Gargiulo, scusate il ritardo: dal tennis al Mondiale che ha rischiato di saltare - La distorsione alla caviglia alla vigilia della partenza e il posto di titolare nelle ultime gare ... gazzetta.it scrive