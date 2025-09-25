Gare fra auto e moto a Fuorigrotta la rabbia dei cittadini
Auto e soprattutto moto, anche di grossa cilindrata, con alla guida solo giovani, sfrecciano ad alta velocità all'esterno dello stadio Maradona di Napoli, nel quartiere Fuorigrotta, dando vita a un autodromo dell'illegalità a cielo aperto. "Siamo praticamente chiusi in casa, non possiamo portare i bambini a mangiare un gelato nelle strutture ristorative, non possiamo usufruire di quest'area pubblica. Siamo esasperati perché è una situazione reiterata nel tempo", raccontano i cittadini. Tra chi gareggia in corse clandestine e chi impenna per puro esibizionismo, per i residenti parcheggiare nello spazio riservato diventa un pericolo per la propria incolumità. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Gare d’auto illegali vicino al Da Vinci: 27 indentificati, sequestro e patente ritirata per il driver
Napoli, i comitati di Fuorigrotta incontrano De Iesu: «Risse e gare nel piazzale dello Stadio Maradona» - È fissato per domani l’incontro tra l’assessore comunale alla Legalità Antonio De Iesu e i comitati di Fuorigrotta impegnati da tempo nel denunciare episodi violenza legati al fenomeno delle scorriban ... Lo riporta msn.com
Gare notturne tra auto e moto a Fuorigrotta, la protesta dei residenti: «Situazione insostenibile» - Dopo l’incidente di ieri notte a Fuorigrotta in cui un’auto che correva a tutta velocità si è scontrata con un altro veicolo nel pizzale antistante allo stadio Maradona in via Gianbattista Marino, i ... Riporta ilmattino.it