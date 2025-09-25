Gare casalinghe della Valtur Brindisi | collegamenti gratuiti con il bus navetta

Brindisireport.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le limitazioni determinate dai lavori stradali in prossimità del PalaPentassuglia non sono un impedimento alla regolare fruizione delle gare interne della squadra di basket cittadina, che milita nel campionato di serie A 2 maschile e che domenica 28 settembre vivrà la sua prima gara interna. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: gare - casalinghe

Calcio Foggia 1920: mini abbonamenti per le prossime due gare casalinghe

Athletic Club Palermo, c’è l’omologazione: i nerorosa giocheranno le gare casalinghe al Velodromo

Presentata la nuova divisa gara Valtur Brindisi per la stagione 2025/26 - La Valtur Brindisi presenta con orgoglio la nuova divisa ufficiale per la stagione sportiva 2025/26, confermando per l’ottavo anno consecutivo la partnership con adidas, azienda leader mondiale nello ... Scrive brindisisera.it

gare casalinghe valtur brindisiBrindisi, ecco la divisa della stagione 2025-26 - Con soddisfazione, la società Valtur Brindisi comunica che continuerà, per l'ottavo anno consecutivo, a indossare materiale sportivo adidas. Segnala basketinside.com

Cerca Video su questo argomento: Gare Casalinghe Valtur Brindisi