Gara Zaccheria non c’è solo l’altolà della Stazione Appaltante | Atti privi del visto di regolarità contabile

Foggiatoday.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Non c’è solo il ‘niet’ della Stazione Unica Appaltante della Provincia di Foggia al criterio del minor ribasso tra le carte della concessione ponte dello stadio Zaccheria raccolte dal consigliere comunale di opposizione Giuseppe Mainiero. Tramite accesso agli atti, ha scoperto un altro elemento. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

In questa notizia si parla di: gara - zaccheria

