Gallipoli blitz nell’ex convento | arrestati marito e moglie con 700 grammi di droga

Notizie.virgilio.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Blitz della Polizia nell’ex convento di Gallipoli: arrestati due coniugi per spaccio, sequestrati droga e materiale esplodente. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

gallipoli blitz nell8217ex convento arrestati marito e moglie con 700 grammi di droga

© Notizie.virgilio.it - Gallipoli, blitz nell’ex convento: arrestati marito e moglie con 700 grammi di droga

In questa notizia si parla di: gallipoli - blitz

Gallipoli, lo scandalo delle "case pollaio": blitz della finanza sulle vacanze

Caos case vacanze a Gallipoli, blitz della Guardia di Finanza: 9 turisti in 50 metri quadrati

gallipoli blitz nell8217ex conventoGallipoli, blitz nell’ex convento: arrestati marito e moglie con 700 grammi di droga - Blitz della Polizia nell’ex convento di Gallipoli: arrestati due coniugi per spaccio, sequestrati droga e materiale esplodente. Riporta virgilio.it

gallipoli blitz nell8217ex conventoGallipoli, blitz della Polizia all’ex Convento dei Cappuccini: sequestrati droga ed esplosivi, 2 arresti - Nel corso di una perquisizione mirata, gli agenti hanno arrestato una coppia di coniugi, denunciato un 34enne e segnalato al Prefetto un uomo di 48 anni ... lagazzettadelmezzogiorno.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Gallipoli Blitz Nell8217ex Convento