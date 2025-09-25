Gallipoli blitz nell’ex convento | arrestati marito e moglie con 700 grammi di droga
Blitz della Polizia nell’ex convento di Gallipoli: arrestati due coniugi per spaccio, sequestrati droga e materiale esplodente. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
In questa notizia si parla di: gallipoli - blitz
Gallipoli, lo scandalo delle "case pollaio": blitz della finanza sulle vacanze
Caos case vacanze a Gallipoli, blitz della Guardia di Finanza: 9 turisti in 50 metri quadrati
Gallipoli, blitz della Polizia all’ex Convento dei Cappuccini: sequestrati droga ed esplosivi, 2 arresti - News - X Vai su X
Gallipoli, blitz antidroga: due arresti e oltre 50 dosi di cocaina sequestrate - facebook.com Vai su Facebook
Gallipoli, blitz nell’ex convento: arrestati marito e moglie con 700 grammi di droga - Blitz della Polizia nell’ex convento di Gallipoli: arrestati due coniugi per spaccio, sequestrati droga e materiale esplodente. Riporta virgilio.it
Gallipoli, blitz della Polizia all’ex Convento dei Cappuccini: sequestrati droga ed esplosivi, 2 arresti - Nel corso di una perquisizione mirata, gli agenti hanno arrestato una coppia di coniugi, denunciato un 34enne e segnalato al Prefetto un uomo di 48 anni ... lagazzettadelmezzogiorno.it scrive