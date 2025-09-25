Dopo il passaggio del Monza Calcio da Fininvest e dalla famiglia Berlusconi al fondo americano Beckett Layne Ventures, la società volta pagina e così è pronto a fare anche Adriano Galliani, che dal 2018 ricopriva l'incarico di amministratore delegato e dal 2022 quello di vicepresidente vicario. Già da prima che si concludesse l'operazione si erano rincorse numerose voci che riavvicinavano nuovamente l'ex ad rossonero al Milan, pur non avendo mai nessuno confermato o smentito questi rumors. E questo in primis per il fatto che la situazione in via Aldo Rossi è abbastanza complicata, visto l'affollamento che risulta da un analisi del cosiddetto gruppo integrato. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Galliani non sarà presidente del Monza: tutte le strade portano al Milan, che ruolo ricoprirebbe