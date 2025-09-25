Galliani lascia il Monza | Scelta difficile Rientrerà nel calcio tornando al Milan?

Adriano Galliani, ex dirigente del Milan, ha comunicato il suo addio al Monza - dove ha ricoperto la carica di amministratore delegato - dopo il cambio di proprietà del club brianzolo. Si parla già da un po' di un suo ritorno nel club rossonero. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Il Monza passa a BLV: chi sono i nuovi proprietari. E Galliani lascia: “Non sarò il nuovo presidente”

galliani lascia monza sceltaGalliani lascia il Monza, non sarà presidente del club - Il dirigente sportivo ha comunicato alla nuova proprietà del club, e a Fininvest, di non accettare l'incarico di presidente che gli era stato offerto (ANSA) ... Lo riporta ansa.it

galliani lascia monza sceltaCalcio, Galliani lascia il Monza: «Non sarò presidente, una scelta difficile» - Adriano Galliani, vicepresidente vicario e amministratore delegato dell’epoca berlusconiana, lascia l'Ac Monza. ilcittadinomb.it scrive

