Galli | L’impatto di De Bruyne e Modric nelle squadre in cui giocano è pazzesco
Galli: "Milan-Napoli però sarà una partita da godersi, dopo un pò di tempo il Milan si ripresenta a lottare per il vertice". A Stile TV nel corso della trasmissione "Salite sulla giostra" di Raffaele Auriemma è intervenuto Filippo Galli, ex calciatore del Milan. Queste le sue parole: " Galliani al Milan? Torna a casa sua, in quello che è stato il club in cui ha vinto tutto. Quando si vince qualcosa e lo si fa con continuità il merito è di tutti i componenti perchè se le cose funzionano tutti lavorano in sinergia. Milan-Napoli? Conte ha fatto qualcosa di straordinario lo scorso anno, Allegri invece ha già dato un'impronta ben precisa.
De Bruyne, il gol che ha deciso Belgio-Galles all'88'. VIDEO - Cross dalla destra di Tielemans, inserimento perfetto del centrocampista del Belgio alle spalle della difesa del Galles e gol.
De Bruyne sbarca nel fanta: ruolo, quotazione e statistiche del nuovo giocatore del Napoli - Kevin De Bruyne arriva in Serie A con l'etichetta di top player assoluto e la consapevolezza di poter avere un impatto