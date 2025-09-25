Galli | L’impatto di De Bruyne e Modric nelle squadre in cui giocano è pazzesco

Galli: ”Milan-Napoli però sarà una partita da godersi, dopo un pò di tempo il Milan si ripresenta a lottare per il vertice”. A Stile TV nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra” di Raffaele Auriemma è intervenuto Filippo Galli, ex calciatore del Milan. Queste le sue parole: “ Galliani al Milan? Torna a casa sua, in quello che è stato il club in cui ha vinto tutto. Quando si vince qualcosa e lo si fa con continuità il merito è di tutti i componenti perchè se le cose funzionano tutti lavorano in sinergia. Milan-Napoli? Conte ha fatto qualcosa di straordinario lo scorso anno, Allegri invece ha già dato un’impronta ben precisa. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

