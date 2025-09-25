Firenze, 25 settembre 2025 - Lunedì 29 settembre alle ore 18 torna “ Nel segno di Apollo. Ciclo di incontri tra Arte e Musica”. Dopo l’incontro inaugurale di giugno, la Galleria dell’Accademia di Firenze è lieta di ospitare il secondo appuntamento della rassegna ideata dal Dipartimento Storico-Artistico della Galleria in collaborazione con il Conservatorio di Musica Luigi Cherubini di Firenze e con il contributo dell'Associazione degli Amici della Galleria dell'Accademia di Firenze. Dedicato ad Apollo, Dio della Musica e delle Arti, il ciclo propone una lettura interdisciplinare di alcune opere d’arte della Galleria dell’Accademia di Firenze, grazie al dialogo tra uno storico dell’arte e uno storico della musica, con esecuzioni musicali dal vivo a cura del Conservatorio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Galleria dell'Accademia, gli incontri tra arte e musica proseguono con 'Santa Cecilia'