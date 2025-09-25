Galaxy S25 Ultra presente a sorpresa durante lo Snapdragon Summit di Qualcomm
Galaxy S25 Ultra è stato utilizzato per alcune riprese durante la diretta dell'evento Snapdragon Summit di Qualcomm L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net
Samsung ufficializza la One UI 8 Watch per Galaxy Watch Ultra dopo il rollout a sorpresa
Un rumor svela le possibili specifiche di Samsung Galaxy S26 Ultra
La fotocamera di Samsung Galaxy S26 Ultra si svela in un nuovo leak
