Furto nella notte al supermercato di Torino Centro | ladro sfonda la vetrina con un tombino e porta via bottiglie di champagne

Un ladro di alcolici ha fatto razzia di bottiglie di champagne, per un valore commerciale di circa 650 euro, nella notte di ieri, mercoledì 24 settembre 2025, all'interno del supermercato Borello di via Giolitti a Torino. Il malvivente, di cui si sono perse le tracce dopo il colpo, ha sfondato la. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

