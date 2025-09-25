Furto nella notte al supermercato di Torino Centro | ladro sfonda la vetrina con un tombino e porta via bottiglie di champagne

Torinotoday.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un ladro di alcolici ha fatto razzia di bottiglie di champagne, per un valore commerciale di circa 650 euro, nella notte di ieri, mercoledì 24 settembre 2025, all'interno del supermercato Borello di via Giolitti a Torino. Il malvivente, di cui si sono perse le tracce dopo il colpo, ha sfondato la. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: furto - notte

Pontecagnano, furto nella notte: auto rubata utilizzata come ariete per svaligiare un bar-tabacchi

Firenze: tenta furto al Caf di Novoli nella notte. Arrestato

Tentano un furto nella notte in un supermercato, ma sono messi in fuga dagli abitanti

Mamma e figlia rubano la spesa al supermercato: «Solo con la pensione non si riesce a tirare avanti». E la giudice le scarcera - Le protagoniste della vicenda sono due donne, una madre di 75 anni e la figlia di 36, che sono ... Come scrive ilmattino.it

Entrano nelle cantine per rubare, ma la moglie del custode si accorge di tutto: due ladri arrestati a Torino - Insieme hanno provato a entrare nelle cantine di una palazzina di via Cruto, a Torino, nella notte del 23 settembre. Segnala torinotoday.it

Cerca Video su questo argomento: Furto Notte Supermercato Torino