di Laura Valdesi Un’oasi di tranquillità, il lago di Chiusi. Punto di riferimento per turisti e appassionati di pesca. Oppure di tour in canoa. Un angolo nel verde che il Comune vuole valorizzare. Ma i ladri, negli ultimi tempi, stanno creando problemi importanti in quest’area. Numerosi infatti i furti messi a segno ai danni di chi si reca qui anche solo per gustare le prelibatezze locali al ristorante. Proprio com’è accaduto lunedì scorso ad una donna fiorentina che si è fermata a pranzo con alcuni amici. Uno dei quali ha lanciato un appello su facebook per ritrovare almeno alcuni oggetti spariti dalla macchina posteggiata e spaccata. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Furto con spaccata in auto: "Ridatemi oggetti e computer. Tentativi di prelievo con la card"

Furto con spaccata in auto: "Ridatemi oggetti e computer. Tentativi di prelievo con la card" - L'appello della donna derubata lunedì scorso mentre pranzava in un locale al lago di Chiusi "Portato via anche un apparecchio che genera frequenze che utilizzo per lavoro".

