Furto con scasso in una gioielleria | svaligiata in pochi minuti

Un altro colpo segnalato ad Azzano Decimo. Questa volta a essere stata presa di mira è stata una nota gioielleria di via XXV aprile, a due passi da piazza Libertà. I ladri hanno preso d'assalto l'Idea Oro in cerca di oggetti di valore. In pochi minuti hanno rubato diversi gioielli esposti nel. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

Gioielleria svaligiata in due minuti, almeno 3 ladri hanno preso di mira Idea Oro: hanno divelto la porta e rubato monili preziosi - A volto coperto, nel cuore della notte hanno assaltato una gioielleria e laboratorio orafo e orologiaio del centro, Idea Oro, fuggendo poi con gioielli e preziosi esposti

Gioielleria svaligiata in 3 minuti, in azione banda col flessibile: blitz ai Portali - I malviventi travisati sono entrati dall'uscita di emergenza fuggendo con l'ingente bottino Sul posto la scientifica per cercare tracce, al vaglio le telecamere.