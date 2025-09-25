Furto con scasso in chiesa | ladri scassinano il tabernacolo e rubano un tablet

Ignoti si sono introdotti all'interno della parrocchia di Santa Maria Maddalena a Tavola: hanno scassinato il tabernacolo e, dopo aver forzato la porta della canonica, sono riusciti a rubare un tablet. Lo ha fatto sapere la Diocesi di Prato ieri, 24 settembre, rendendo noto in una nota un. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

In questa notizia si parla di: furto - scasso

