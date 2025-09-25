Furto al liceo Gandini | scassinata la macchinetta del caffè
Lodi, 25 settembre 2025 – Ladri ancora in azione n elle scuole del Lodigiano. Dopo i recenti colpi al liceo Novello di Codogno e alla scuola media Griffini di Casalpusterlengo, mercoledì sera 24 settembre 2025 è toccato al liceo scientifico Gandini di Lod i. Intorno alle 20 è scattato l’allarme dell’istituto, facendo intervenire in pochi minuti una pattuglia dei carabinieri. Al loro arrivo, però, i responsabili si erano già dileguati. Il bersaglio è stato, come in altri episodi, un distributore automatico: la macchinetta del caffè è stata forzata e il contenitore delle monete svuotato. Un bottino modesto, ma ottenuto con la stessa modalità che negli ultimi mesi si sta ripetendo in diversi plessi scolastici. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
In questa notizia si parla di: furto - liceo
