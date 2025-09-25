Furgone carico di taniche di alcol contro un' auto | sfiorata la strage

La colonna di fumo e le fiamme sono state notate a diverse centinaia di metri di distanza. Grave incidente stradale oggi 25 settembre attorno alle 10 lungo la Sr 53 all'altezza di via Postumia a Cittadella in direzione Treviso. Coinvolti due mezzi che sono stati completamente distrutti dalle. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

In questa notizia si parla di: furgone - carico

Qualiano, sequestrato furgone carico di rifiuti illegali. Weekend di controlli in centro

Incidente in via Lanza di Scalea, donna di 87 anni finisce con l'auto contro un furgone carico di angurie

Ardea, a bordo di un furgone carico di rifiuti senza autorizzazioni: due denunciati

? #Angri – Furgone con bombole di gas in fiamme, evitata la tragedia Momenti di paura ad Angri (SA), dove un furgone carico di bombole di gas ha preso fuoco rischiando di esplodere. Grazie al pronto intervento dei residenti e poi dei vigili del fuoco, l’incen - facebook.com Vai su Facebook

Colico, tir sperona in galleria un furgone carico di mandarini: superstrada chiusa e traffico in tilt - Poliziotti della Stradale e tecnici di Anas hanno dovuto chiudere un tratto di Statale 36, per sgomberare ... Secondo ilgiorno.it

Orvieto, furgone carico di rame rubato si ribalta sull'A1: la polstrada dà la caccia ai ladri in fuga - Il furgone è carico di rame che è stato rubato ma si ribalta lungo il tratto umbro dell’autostrada del Sole. Secondo ilmessaggero.it