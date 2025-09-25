Fuori servizio fa arrestare un ladro | il Comune di Deruta premia il vigile del fuoco-detective

Vigile del fuoco, ma non solo. Fuori servizio, ha aiutato i carabinieri a bloccare un uomo che aveva appena derubato un'anziana in strada. Il Comune di Deruta ha voluto premiare il coraggio del suo concittadino. La cerimonia si è svolta il 25 settembre nella sala consiliare del Comune di Deruta. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

