Fuochi e petardi ogni sera a Salerno | la denuncia e l' appello
Fuochi e petardi fuori controllo stanno mettendo a dura prova i timpani dei salernitani. A denunciare la situazione è il movimento civico Salerno Migliore: "Salerno ha bisogno di tranquillità, non può diventare un luogo dove, a qualsiasi ora, chiunque si sente autorizzato a sparare fuochi e. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
In questa notizia si parla di: fuochi - petardi
Bologna, il video dei fuochi pirotecnici e dei petardi in zona universitaria: «È il 24 settembre, in piazza Aldrovandi sembra Capodanno» - X Vai su X
Si ricorda inoltre che sono vietati petardi e fuochi artificiali . - facebook.com Vai su Facebook