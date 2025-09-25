Fuochi e petardi ogni sera a Salerno | la denuncia e l' appello

Salernotoday.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Fuochi e petardi fuori controllo stanno mettendo a dura prova i timpani dei salernitani. A denunciare la situazione è il movimento civico Salerno Migliore: "Salerno ha bisogno di tranquillità, non può diventare un luogo dove, a qualsiasi ora, chiunque si sente autorizzato a sparare fuochi e. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

