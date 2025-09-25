Funghi i danni da sovraffollamento L’esperto difende il bosco | Serve una formazione micologica

Lanazione.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Pistoia, 25 settembre 2025 – Non si placa il fenomeno funghi, e porta con sé gioie e dolori. Molte zone della Toscana sono interessate da una buona fruttificazione, e la provincia di Pistoia non è rimasta a digiuno. I boschi sono letteralmente presi d’assalto, dalle colline alle altitudini maggiori. Ovunque è possibile imbattersi in anomali e improvvisati parcheggi bordo strada di auto di fungaioli. E se un tempo per vedere con i propri occhi un raccolto di giornata bisognava riuscire a beccare l’esperto cercatore che di ritorno dai boschi passare nella piazza del paese, adesso basta aprire i social. 🔗 Leggi su Lanazione.it

funghi i danni da sovraffollamento l8217esperto difende il bosco serve una formazione micologica

© Lanazione.it - Funghi, i danni da sovraffollamento. L’esperto difende il bosco: “Serve una formazione micologica”

In questa notizia si parla di: funghi - danni

Cerca Video su questo argomento: Funghi Danni Sovraffollamento L8217esperto