Funerali di Claudia Cardinale in Francia l’ultimo addio alla diva

Il mondo si prepara a dire addio a Claudia Cardinale, i funerali della diva scomparsa a 87 anni, si svolgeranno in Francia, paese in cui viveva ormai da tempo e che era diventato la sua seconda casa dopo l’Italia. I funerali di Claudia Cardinale. I funerali di Claudia Cardinale saranno a Parigi e in forma pubblica per consentire a tutti coloro che la amavano di omaggiarla come merita. L’attrice infatti era amatissima non solo in Italia, ma anche in Francia e in tutto il mondo. Da diversi anni si era trasferita Nemours, paesino nella campagna francese in cui aveva acquistato una grande villa. Qui vivevano anche sua figlia Claudia Squitieri, nata dall’amore per Pasquale Squitieri, e il primogenito Patrick. 🔗 Leggi su Dilei.it

