Fucili a canne mozze tra la droga I carabinieri circondano il bosco Tre pusher non trovano scampo
Tre pusher arrestati nei boschi dello spaccio, vicino ai loro bivacchi due fucili a canne mozze e altre armi, con munizioni e proiettili. Prosegue senza tregua l’attività di contrasto alla droga nel Varesotto. L’altro giorno di prima mattina i carabinieri della Compagnia di Gallarate, con il contributo dei militari degli Squadroni Eliportati dei Cacciatori di Calabria, Sardegna e Sicilia e il supporto delle unità cinofile di Casatenovo e Orio al Serio, hanno catturato tre marocchini in un’area verde adiacente alla SP47 di Vergiate, in via Cascina Nuova. Sono accusati di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio, detenzione e porto illegale di armi, ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
