Fu trasferito con l’accusa di favori al Pd | ora il procuratore del caso Bibbiano chiede allo Stato mezzo milione di danni

Era stato allontanato da Reggio Emilia, dove faceva il procuratore capo, con l’accusa di aver tenuto “ rapporti privilegiati ” con il Partito democratico nella direzione delle indagini, compresa quella sui presunti abusi sui minori a Bibbiano. Tre anni dopo però il Consiglio di Stato lo ha riabilitato, annullando il trasferimento d’ufficio a Firenze disposto dal Consiglio superiore della magistratura. E ora Marco Mescolini, attuale procuratore di Pesaro, è passato al contrattacco: con un'” azione di condanna ” intentata davanti al Tar, ha chiesto allo stesso Csm e al ministero della Giustizia un maxi-risarcimento da (almeno) 543. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

