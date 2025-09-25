Frosinone Piano Solo Festival
Dopo la pausa estiva PIANO SOLO FESTIVAL riprende il suo viaggio e inaugura la stagione autunnale con un nuovo appuntamento presso La Saletta Centro delle Arti, un polo di musica e cultura nella parte alta della città di Frosinone.Sergio M.P. Marinacci sarà il protagonista del concerto di sabato. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
In questa notizia si parla di: frosinone - piano
FROSINONE – VIA DANTE ALIGHIERI 142 mq al 3° piano con ascensore Totalmente ristrutturata nel 2022 Pronta da vivere. Zero lavori. Studio indipendente con ingresso riservato Perfetto per chi lavora da casa, riceve clienti o cerca uno spazio se - facebook.com Vai su Facebook
Frosinone, oggi Travaglio al Festival dei conservatori. Tutti gli altri appuntamenti in provincia - Domenica infatti si chiude il sipario su tanti festival che hanno riempito le piazze in questi giorni. Segnala ilmessaggero.it
Musica: Frosinone, “Festival del creato” alla presenza di 300 giovani - “La musica interpreta il creato, i giovani festeggiano la bellezza”: sono le premesse del “Festival del creato”, che mons. Riporta agensir.it