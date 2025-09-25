Frosinone Piano Solo Festival

Dopo la pausa estiva PIANO SOLO FESTIVAL riprende il suo viaggio e inaugura la stagione autunnale con un nuovo appuntamento presso La Saletta Centro delle Arti, un polo di musica e cultura nella parte alta della città di Frosinone.Sergio M.P. Marinacci sarà il protagonista del concerto di sabato. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it