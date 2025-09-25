Frodi fiscali la Guardia di finanza di Caltanissetta confisca 300mila ad imprenditori residenti al Nord
La Guardia di Finanza di Caltanissetta ha confiscato beni per un valore di 300.000 euro a due imprenditori del settore tessile e a un consulente, tutti residenti al nord: i tre sono stati oggetto di un’indagine che ha accertato indebite compensazioni di imposte e contributi previdenziali mediante l’utilizzo di crediti fittizi tutti operanti nel Nord Italia. L’indagine aveva coinvolto numerosi. 🔗 Leggi su Feedpress.me
In questa notizia si parla di: frodi - fiscali
