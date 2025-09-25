Fregata Alpino nave cacciadroni anche subacquei di ultima generazione | affianca la Fasan per proteggere la Flotilla

Ilmessaggero.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo l?attacco subito dalla Sumud Flotilla da parte di droni con carichi non letali ma dissuasivi, l?Italia ha deciso di inviare unità della Marina Militare per garantire. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

fregata alpino nave cacciadroni anche subacquei di ultima generazione affianca la fasan per proteggere la flotilla

© Ilmessaggero.it - Fregata Alpino, nave "cacciadroni" (anche subacquei) di ultima generazione: affianca la Fasan per proteggere la Flotilla

In questa notizia si parla di: fregata - alpino

Flotilla, Crosetto: ferma condanna per attacco inaccettabile. “A Fregata Fasan si aggiungerà nave Alpino”

Flotilla, Crosetto: ferma condanna per attacco inaccettabile. “Alla Fregata Fasan si aggiungerà la nave Alpino”

fregata alpino nave cacciadroni«Fasan» e «Alpino»: le navi inviate dal ministro Crosetto in soccorso alla Flotilla - Due fregate di ultima generazione della Marina, super tecnologiche, con alle spalle diverse missioni nel Mediterraneo ... Lo riporta corriere.it

fregata alpino nave cacciadroniFlotilla, Crosetto: “Inviamo anche nave Alpino, ma non possiamo proteggerli se entrano in acque israeliane” - Il ministro della Difesa Crosetto, in un'informativa alla Camera, ha spiegato cosa sta facendo il governo per proteggere gli italiani a bordo della Global ... Riporta fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Fregata Alpino Nave Cacciadroni