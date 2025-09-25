Prato, 25 settembre 2025 – Fratelli d'Italia rialza la testa con un bagno di folla e il conforto di applausi e abbracci. Serata dell'orgoglio del partito mercoledì al Beste hub di via Bologna, esaurito in tutti posti, gente in piedi e molta partecipazione del pubblico alla presentazione dei candidati al consiglio regionale e soprattutto per la prima iniziativa pubblica dopo il 'terremoto' del caso Cocci. In platea anche diversi imprenditori cittadini. Presenti tutti i candidati guidati dalla deputata pratese e capolista alle Regionali Chiara La Porta, il deputato e Responsabile organizzazione del partito Giovanni Donzelli, tutti a sostegno del candidato governatore Alessandro Tomasi che ha strappato applausi sui temi più cari ai cittadini: servizi pubblici e Toscana moderna, quindi sanità, lavoro, fisco, infrastrutture. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Fratelli d'Italia rialza la testa, applausi e abbracci per Tomasi