Fratelli d' Italia Avellino | La nota di scuse di Grasso offensiva quasi al pari dell’offesa stessa

“Il Coordinamento Provinciale di Fratelli d’Italia Avellino condanna con fermezza l’ennesima caduta di stile del M5S. La consigliera comunale di Ariano Irpino, Maria Teresa Grasso, ha diffuso una nota di scuse che incredibilmente risulta offensiva quasi al pari dell’offesa stessa. È inaccettabile. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Una delegazione di Avellino alla convention nazionale Fenix dei giovani di Fratelli d’Italia - Una delegazione della Federazione Provinciale di Gioventù Nazionale Avellino ha partecipato alla convention nazionale “Fenix” dei giovani meloniani; a guidare i ragazzi irpini è stato ... Come scrive corriereirpinia.it
Fruncillo (FdI): “Legalità, rafforzare i movimenti giovanili. Lì si forma la coscienza della nuova classe dirigente” - Ines Fruncillo (presidente provinciale di Fratelli d’Italia Avellino) ha parlato di legalità al primo dei quattro tavoli che si sono tenuti nell’ambito della Due Giorni del Corriere ... Da corriereirpinia.it