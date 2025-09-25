Frasso Telesino Pigiama Run nel segno della solidarietà e del ricordo del piccolo Vincenzo Massaro
Tempo di lettura: < 1 minuto Un dramma che si fa ancora fatica a spiegare e soprattutto a metabolizzare. La morte del piccolo Vincenzo Massaro, figlio del vicesindaco di Frasso Telesino, è ancora ferita fresca e non potrebbe essere altrimenti, soprattutto per chi lo ha visto crescere con la speranza di poter dire e fare tante cose nella sua vita. Una speranza spazzata via da una malattia che non gli ha lasciato scampo a soli 7 anni. A lui è dedicata l’edizione 2025 della Pigiama Run a Frasso Telesino che si terrà domani a partire dalle ore 19 (alle 18 è previsto il raduno), momento in cui è fissato l’inizio dell’evento in Piazza Iv Novembre. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
