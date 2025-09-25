Frasi Ispiratrici Quotidiane per Trasformare la Tua Vita in Meglio
Scopri come una frase motivazionale quotidiana può trasformare il tuo umore e incrementare la tua produttività! su Donne Magazine. 🔗 Leggi su Donnemagazine.it
In questa notizia si parla di: frasi - ispiratrici
Frasi ispiratrici per un inizio settimana positivo
Ezio Bosso: un viaggio tra le sue frasi più ispiratrici
Frasi celebri di José Saramago, eccone alcune: “Perchè la vita se la ride delle previsioni e mette parole dove noi abbiamo immaginato dei silenzi.” “Sono i sogni che trattengono il mondo nella sua orbita.” Scrittore portoghese (vinse il Nobel nel 1998), sintetico - facebook.com Vai su Facebook