Franco Nero ricorda Claudia Cardinale | Ci dissero che eravamo più belli di Loren e Mastroianni

La star di Django ha ricordato la collega e gli anni trascorsi al fianco dell'attrice, che ha definito la 'compagna di lavoro perfetta'. Franco Nero è stato intervistato dal Corriere della Sera e ha parlato dell'amicizia condivisa con Claudia Cardinale, scomparsa due giorni fa a Nemours, in Francia. L'attore di Django recitò al fianco di Cardinale per la prima volta nel 1967, sul set de Il giorno della civetta di Damiano Damiani e l'ha ricordata con parole molto affettuose. Franco Nero ricorda Claudia Cardinale L'attore ha definito la collega come 'la compagna di lavoro perfetta' per la sua professionalità e la sua umiltà. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Franco Nero ricorda Claudia Cardinale: "Ci dissero che eravamo più belli di Loren e Mastroianni"

In questa notizia si parla di: franco - nero

Franco Nero e Carlo Rambaldi nel 2026 avranno una Stella sul Walk of Fame di Hollywood!

Franco Nero riceverà la stella sulla Walk of Fame: sarà premiato a febbraio durante il Filming Italy Los Angeles

Carlo Rambaldi e Franco Nero avranno una stella sulla Hollywood Walk of Fame

Martedì sera a cena con Franco Nero,il Procuratore Raimondo e il senatore Rotondi..? - facebook.com Vai su Facebook

Franco Nero: «A Hollywood mi daranno la stella. Ho l'energia di un sessantenne, sono pronto per cinque film. Padre Pio guarì mio fratello» - X Vai su X

Franco Nero ricorda Claudia Cardinale: "Ci dissero che eravamo più belli di Loren e Mastroianni" - La star di Django ha ricordato la collega e gli anni trascorsi al fianco dell'attrice, che ha definito la 'compagna di lavoro perfetta'. movieplayer.it scrive

Franco Nero ricorda Claudia Cardinale: «Tre anni fa la volevo sul set Ma non stava bene e rinunciò» - Cinque film girati insieme tra il 1968 e il 2011, da «Il giorno della civetta» a «Father», e un’amicizia durata tutta la vita tra set, svaghi, festival, ... Come scrive ilmattino.it