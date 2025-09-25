francia sarkozy dichiarato colpevole di associazione a delinquere

(LaPresse) Il tribunale di Parigi ha dichiarato l’ex presidente francese Nicolas Sarkozy colpevole di associazione a delinquere tra il 2005 e il 2007 mentre lo ha assolto dalle accuse di appropriazione indebita di fondi pubblici e corruzione passiva, nell’ambito del processo aperto per presunto finanziamento illegale della sua campagna presidenziale del 2007 con denaro proveniente dal governo dell’allora leader libico Muammar Gheddafi. Il 70enne ex presidente può presentare ricorso contro una sentenza di colpevolezza, il che sospenderebbe qualsiasi pena in attesa dell’appello. I pubblici ministeri hanno chiesto per Sarkozy una pena detentiva di sette anni. 🔗 Leggi su Lapresse.it

