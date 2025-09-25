Francia Sarkozy condannato a 5 anni per associazione a delinquere | andrà in carcere
L'ex presidente era finito sotto processo per il presunto finanziamento libico della sua campagna elettorale del 2007. Per lui anche un'ammenda di 100mila euro. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
In questa notizia si parla di: francia - sarkozy
Francia: Sarkozy condannato a 5 anni di carcere - L'ex presidente della Repubblica francese Nicolas Sarkozy è stato condannato oggi a 5 anni di carcere per associazione per delinquere nell'ambito della vicenda del finanziamento libico della sua campa ... Da swissinfo.ch
Sarkozy condannato a 5 anni per associazione a delinquere: fondi dai libici per le elezioni presidenziali del 2007 - L'ex presidente francese Nicolas Sarkozy è stato giudicato colpevole di associazione a delinquere e condannato a 5 anni di carcere al termine del processo a suo carico di ... Lo riporta ilmessaggero.it