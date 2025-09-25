Francia Sarkozy condannato a 5 anni per associazione a delinquere | andrà in carcere

Tgcom24.mediaset.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'ex presidente era finito sotto processo per il presunto finanziamento libico della sua campagna elettorale del 2007. Per lui anche un'ammenda di 100mila euro. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

