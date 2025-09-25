Francia | Sarkozy condannato a 5 anni nel processo su fondi dalla Libia Andrà in carcere
Il tribunale di Parigi ha condannato Nicolas Sarkozy a 5 anni per associazione a delinquere nell'ambito del processo su presunti finanziamenti illeciti della sua campagna elettorale del 2007 con fondi provenienti dalla Libia dell'allora leader Muammar Gheddafi in cambio di favori diplomatici L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
