Francia | Sarkozy condannato a 5 anni nel processo su fondi dalla Libia Andrà in carcere

Firenzepost.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il tribunale di Parigi ha condannato Nicolas Sarkozy a 5 anni per associazione a delinquere nell'ambito del processo su presunti finanziamenti illeciti della sua campagna elettorale del 2007 con fondi provenienti dalla Libia dell'allora leader Muammar Gheddafi in cambio di favori diplomatici L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

francia sarkozy condannato 5Sarkozy condannato a 5 anni. Eccolo al G8 Francia 2011 con Obama, Merkel e Berlusconi - L'ex presidente della Repubblica francese, Nicolas Sarkozy, è stato condannato a cinque anni di carcere per associazione a delinquere nell'ambito dell'inchiesta su finanziamenti di provenienza libica ... Scrive ilgiornale.it

francia sarkozy condannato 5Sarkozy condannato a 5 anni per associazione a delinquere: "In prigione a testa alta" - Nicolas Sarkozy è stato condannato a 5 anni di carcere per associazione per delinquere. Secondo gazzetta.it

