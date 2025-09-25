Francia Sarkozy condannato a 5 anni Andrà in carcere
In Francia il Tribunale di Parigi ha condannato l'ex presidente Nicolas Sarkozy a 5 anni di carcere. Servizio di Marco Burini TG2000.
Pure Sarkozy sfiducia Bayrou: la Francia nel caos
Francia, Nicolas Sarkozy dichiarato colpevole di associazione a delinquere
Francia, Sarkozy colpevole di associazione per delinquere
La sentenza è arrivata dopo mesi di processo e un'attesa che ha tenuto con il fiato sospeso mezza Francia. Il tribunale ha ritenuto Nicolas Sarkozy responsabile di aver lasciato che i suoi più stretti collaboratori operassero allo scopo di ottenere fondi dal regim
#Francia Condanna a 5 anni per Nicolas Sarkozy per il finanziamento elettorale ricevuto dall'ex leader libico Muammar Gheddafi.
Sarkozy condannato a 5 anni. Eccolo al G8 Francia 2011 con Obama, Merkel e Berlusconi - L'ex presidente della Repubblica francese, Nicolas Sarkozy, è stato condannato a cinque anni di carcere per associazione a delinquere nell'ambito dell'inchiesta su finanziamenti di provenienza libica ...
Sarkozy condannato a 5 anni per il caso dei fondi libici: "Dormirò in carcere, ma a testa alta" - Nicolas Sarkozy condannato a 5 anni per associazione a delinquere nel caso dei fondi libici.