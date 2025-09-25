Francia Sarkozy colpevole di associazione per delinquere
Il tribunale di Parigi ha riconosciuto Nicolas Sarkozy colpevole di associazione per delinquere nell’inchiesta sul presunto sostegno finanziario libico alla campagna per l’Eliseo del 2007, scagionandolo invece dalle accuse di corruzione passiva e di appropriazione indebita. La presidente Nathalie Gavarino, leggendo il dispositivo, ha chiarito che l’ex capo di Stato è stato ritenuto responsabile di aver «consentito ai suoi stretti collaboratori di agire allo scopo di ottenere sostegni finanziari» da parte del governo di Gheddafi. Per questo reato la legge prevede fino a cinque anni di reclusione, due in meno rispetto alla richiesta avanzata dalla procura. 🔗 Leggi su Lettera43.it
