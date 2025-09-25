Francia Sarkozy annuncia ricorso | Questa ingiustizia è uno scandalo

(LaPresse) L’ex presidente francese Nicolas Sarkozy ha affermato che presenterà ricorso contro la condanna a 5 anni di carcere decisa dal tribunale di Parigi per l’accusa di associazione a delinquere. “Questa ingiustizia è uno scandalo”, ha dichiarato l’ex inquilino dell’Eliseo. “Chiedo al popolo francese di rendersi conto di quanto appena accaduto. L’odio non ha limiti. E se vogliono che io dorma in prigione, dormirò in prigione, ma a testa alta” ha aggiunto Sarkozy. “Quello che è successo oggi è estremamente grave per lo stato di diritto”, ha commentato uscendo dall’aula del tribunale della capitale francese. 🔗 Leggi su Lapresse.it

