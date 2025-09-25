Francia Sarkozy annuncia ricorso | Questa ingiustizia è uno scandalo
(LaPresse) L’ex presidente francese Nicolas Sarkozy ha affermato che presenterà ricorso contro la condanna a 5 anni di carcere decisa dal tribunale di Parigi per l’accusa di associazione a delinquere. “Questa ingiustizia è uno scandalo”, ha dichiarato l’ex inquilino dell’Eliseo. “Chiedo al popolo francese di rendersi conto di quanto appena accaduto. L’odio non ha limiti. E se vogliono che io dorma in prigione, dormirò in prigione, ma a testa alta” ha aggiunto Sarkozy. “Quello che è successo oggi è estremamente grave per lo stato di diritto”, ha commentato uscendo dall’aula del tribunale della capitale francese. 🔗 Leggi su Lapresse.it
In questa notizia si parla di: francia - sarkozy
Pure Sarkozy sfiducia Bayrou: la Francia nel caos
Francia, Nicolas Sarkozy dichiarato colpevole di associazione a delinquere
Francia, Sarkozy colpevole di associazione per delinquere
#NEWS - #Francia, #Sarkozy andrà in carcere: condanna a 5 anni per i finanziamenti ricevuti da #Gheddafi. «Dormirò in prigione, ma sono innocente» Il tribunale di #Parigi lo ha dichiarato colpevole di associazione per delinquere. La presidente del tribunal - X Vai su X
askanews. . Nicolas Sarkozy è stato condannato a 5 anni di prigione da un tribunale di Parigi per "associazione a delinquere", con mandato di arresto a effetto differito ed esecuzione provvisoria. - facebook.com Vai su Facebook
Francia, Sarkozy annuncia ricorso: «Questa ingiustizia è uno scandalo» - L'ex presidente francese Nicolas Sarkozy ha affermato che presenterà ricorso contro la condanna a 5 anni di carcere decisa dal tribunale di Parigi per l'accusa di associazione a delinquere. Si legge su msn.com
Francia: Sarkozy condannato a 5 anni di carcere per associazione a delinquere, l’ex presidente farà ricorso - Francia: Sarkozy condannato a 5 anni di carcere per associazione a delinquere, l'ex presidente farà ricorso Leggi le notizie su Agenzia Nova ... Segnala agenzianova.com