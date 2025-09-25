Il tribunale di Parigi ha dichiarato Nicolas Sarkozy, ex presidente francese, colpevole di associazione a delinquere tra il 2005 e il 2007. L’assoluzione, invece, è stata pronunciata sulle accuse di appropriazione indebita di fondi pubblici e corruzione passiva, nell’ambito del processo sul presunto finanziamento illegale della campagna presidenziale del 2007. Il processo sul finanziamento libico. Il procedimento riguardava l’ipotesi che la campagna elettorale di Sarkozy del 2007 fosse stata finanziata con fondi provenienti dal governo libico dell’allora leader Muammar Gheddafi. Le accuse risalgono al 2011, quando un’agenzia di stampa libica e lo stesso Gheddafi avevano dichiarato che lo Stato libico aveva versato segretamente milioni di euro per sostenere la candidatura di Sarkozy. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Francia, Nicolas Sarkozy dichiarato colpevole di associazione a delinquere