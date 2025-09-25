Francia Nicolas Sarkozy dichiarato colpevole di associazione a delinquere
Il tribunale di Parigi ha dichiarato Nicolas Sarkozy, ex presidente francese, colpevole di associazione a delinquere tra il 2005 e il 2007. L’assoluzione, invece, è stata pronunciata sulle accuse di appropriazione indebita di fondi pubblici e corruzione passiva, nell’ambito del processo sul presunto finanziamento illegale della campagna presidenziale del 2007. Il processo sul finanziamento libico. Il procedimento riguardava l’ipotesi che la campagna elettorale di Sarkozy del 2007 fosse stata finanziata con fondi provenienti dal governo libico dell’allora leader Muammar Gheddafi. Le accuse risalgono al 2011, quando un’agenzia di stampa libica e lo stesso Gheddafi avevano dichiarato che lo Stato libico aveva versato segretamente milioni di euro per sostenere la candidatura di Sarkozy. 🔗 Leggi su Lapresse.it
In questa notizia si parla di: francia - nicolas
Ha debuttato lo scorso 19 settembre nella cittadina di Nort-sur-Erdre, in Francia, il Cirque Nicolas Zavatta diretto dalla famiglia Douchet. Sarà possibile vedere lo show sino al 28 settembre. Questa mattina desidero augurare a tutta la compagnia del Cirque Nic - facebook.com Vai su Facebook
Il giorno della tempesta perfetta in Francia: "Blocchiamo tutto" in piazza. La mobilitazione nazionale prende forza e "Nicolas che paga” diventa virale: un simbolo che unisce scontento sociale, fiscale e politico. Di Stefano Pistolini - X Vai su X
Francia, l’ex presidente Sarkozy dichiarato colpevole di associazione a delinquere - Assolto invece dalle accuse di corruzione passiva e appropriazione indebita: al centro dell’inchiesta la vicen ... editorialedomani.it scrive
L'ex presidente Sarkozy dichiarato colpevole di "associazione a delinquere" - Condannato per aver "consentito ai suoi stretti collaboratori di agire allo scopo di ottenere sostegni finanziari" da parte del regime libico, assolto invece dalle accuse di corruzione passiva e appro ... Lo riporta rainews.it