francia nicolas sarkozy condannato per associazione a delinquere nel processo sui finanziamenti libici

Il tribunale di Parigi ha dichiarato l’ex presidente francese Nicolas Sarkozy colpevole di associazione a delinquere nel processo sul presunto finanziamento libico della campagna presidenziale 2007, che lo portò all’Eliseo. L’ex capo di Stato è stato invece assolto dalle accuse di corruzione passiva e appropriazione indebita. La presidente del tribunale, Nathalie Gavarino, ha spiegato che Sarkozy è stato ritenuto colpevole di aver “consentito ai suoi stretti collaboratori di agire allo scopo di ottenere sostegni finanziari” dal regime libico. La pena prevista per il reato contestato è di 5 anni di carcere, due in meno dei 7 richiesti dall’accusa. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

