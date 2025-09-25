Francia Nicolas Sarkozy condannato per associazione a delinquere nel processo sui finanziamenti libici
Il tribunale di Parigi ha dichiarato l’ex presidente francese Nicolas Sarkozy colpevole di associazione a delinquere nel processo sul presunto finanziamento libico della campagna presidenziale 2007, che lo portò all’Eliseo. L’ex capo di Stato è stato invece assolto dalle accuse di corruzione passiva e appropriazione indebita. La presidente del tribunale, Nathalie Gavarino, ha spiegato che Sarkozy è stato ritenuto colpevole di aver “consentito ai suoi stretti collaboratori di agire allo scopo di ottenere sostegni finanziari” dal regime libico. La pena prevista per il reato contestato è di 5 anni di carcere, due in meno dei 7 richiesti dall’accusa. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
In questa notizia si parla di: francia - nicolas
Francia, Nicolas Sarkozy dichiarato colpevole di associazione a delinquere
Ha debuttato lo scorso 19 settembre nella cittadina di Nort-sur-Erdre, in Francia, il Cirque Nicolas Zavatta diretto dalla famiglia Douchet. Sarà possibile vedere lo show sino al 28 settembre. Questa mattina desidero augurare a tutta la compagnia del Cirque Nic - facebook.com Vai su Facebook
Il giorno della tempesta perfetta in Francia: "Blocchiamo tutto" in piazza. La mobilitazione nazionale prende forza e "Nicolas che paga” diventa virale: un simbolo che unisce scontento sociale, fiscale e politico. Di Stefano Pistolini - X Vai su X
Francia, Sarkozy colpevole di associazione a delinquere. Assolto dalla corruzione - L'ex capo dell’Eliseo Nicolas Sarkozy è stato condannato dal Tribunale di Parigi per il reato di associazione a delinquere, ma ... Come scrive iltempo.it
Francia, l’ex presidente Sarkozy dichiarato colpevole di associazione a delinquere - Assolto invece dalle accuse di corruzione passiva e appropriazione indebita: al centro dell’inchiesta la vicen ... Scrive editorialedomani.it