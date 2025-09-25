Francia Carla Bruni strappa il microfono di Mediapart fuori dal tribunale di Parigi

(LaPresse) Il tribunale di Parigi ha dichiarato  Nicolas Sarkozy, ex presidente francese, colpevole di  associazione a delinquere  tra il 2005 e il 2007 e lo ha  condannato a cinque anni  di prigione. L’assoluzione, invece, è stata pronunciata sulle accuse di  appropriazione indebita di fondi pubblici  e  corruzione passiva, nell’ambito del processo sul presunto finanziamento illegale della campagna presidenziale del 2007. All’uscita dal tribunale di Parigi, l’ex first lady Carla Bruni-Sarkozy ha strappato la copertura del microfono appartenente a Mediapart, il media investigativo francese che ha rivelato per primo il presunto finanziamento libico della campagna presidenziale di Nicolas Sarkozy nel 2007. 🔗 Leggi su Lapresse.it

