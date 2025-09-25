francia carla bruni strappa il microfono di mediapart fuori dal tribunale di parigi

(LaPresse) Il tribunale di Parigi ha dichiarato Nicolas Sarkozy, ex presidente francese, colpevole di associazione a delinquere tra il 2005 e il 2007 e lo ha condannato a cinque anni di prigione. L’assoluzione, invece, è stata pronunciata sulle accuse di appropriazione indebita di fondi pubblici e corruzione passiva, nell’ambito del processo sul presunto finanziamento illegale della campagna presidenziale del 2007. All’uscita dal tribunale di Parigi, l’ex first lady Carla Bruni-Sarkozy ha strappato la copertura del microfono appartenente a Mediapart, il media investigativo francese che ha rivelato per primo il presunto finanziamento libico della campagna presidenziale di Nicolas Sarkozy nel 2007. 🔗 Leggi su Lapresse.it

