Francesco Bagnaia alla vigilia di Motegi | Nel test di Misano abbiamo trovato alcune soluzioni
Francesco Bagnaia vuole uscire dalla crisi in cui è sprofondato negli ultimi mesi e spera di cambiare marcia già questo weekend a Motegi in occasione del Gran Premio del Giappone 2025, diciassettesimo round stagionale del Mondiale MotoGP. Pecco ha fatto tanta fatica nelle ultime gare ed è reduce da un terribile doppio zero a Misano, che ha consentito a Marco Bezzecchi di avvicinarsi a soli 8 punti dalla sua terza posizione in campionato. Il tre volte campione iridato ha poi cercato di sfruttare nel migliore dei modi la giornata di test effettuata proprio sul tracciato romagnolo dopo il GP di San Marino per provare delle nuove soluzioni nel tentativo di risolvere i problemi di feeling all’anteriore che hanno reso sin qui indigesto il suo adattamento alla Ducati GP25. 🔗 Leggi su Oasport.it
