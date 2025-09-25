Francesca uccisa con un colpo di fucile il killer | Non la volevo lasciare non c' erano problemi tra noi

Casertanews.it | 25 set 2025

“Ero incuriosito da quell’arma. Ho premuto il grilletto una prima volta ma nulla, poi ho premuto una seconda volta e ho sentito un rumore, alla fine ho premuto sul grilletto per la terza volta ed è partito un colpo. Quello che ha ammazzato Francesca. l’ho vista morire sotto ai miei occhi”. Sono. 🔗 Leggi su Casertanews.it

